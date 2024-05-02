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Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

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Malatya’da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü malatya haber mask
Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü malatya haber
Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü malatya haber
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Malatya’da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Meteoroloji Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Malatya’da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin doğu tarafında hayatı olumsuz etkiledi. İnönü Üniversitesi kavşağında sağanak sonrası yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Bazı araçların yolda kaldığı yağış sonrası yayalarda yollardan karşıya geçmekte bir hayli zorlandı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonrası bölgede yollar sular altına kalırken, gece yarısına kadar kent genelinde yağışların yer yer devam edeceği meteoroloji yetkililerince açıklandı.

Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 15:44 Malatya- Gündem

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