Malatyalıların başı bu sorunla dertte!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kiltepe Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin mahalle sakinlerine saldırdığı ve ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtildi. Mahalle sakinleri, sürekli olarak köpek saldırılarına maruz kaldıklarını ve durumun kontrol altına alınması için yetkililerden yardım talep ettiklerini söylediler.

Bölge sakinlerinden Cumali Akaslan, köpek saldırılarına birçok kez maruz kaldıklarını ve tehlikenin devam ettiğini dile getirdi. Seher Delibaş ise, konuyu defalarca ilgili kurumlara iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ifade ederek, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Vatandaşlar yaşadığı endişe ve mağduriyetin dikkate alınması gerektiğinin, sokak hayvanlarıyla ilgili sürdürülebilir çözümlerin bulunması ve mahalle sakinlerinin güvenliğinin sağlanması için yerel yönetim ve ilgili kurumların işbirliğiyle adımlar atılması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı