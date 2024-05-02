Bayram Taşkın borçları açıkladı İşte Battalgazi Belediyesinin güncel borç listesi

Battalgazi Belediye Meclisi mayıs ayı birleşimini gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın Başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen birleşimde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan birleşimde gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddeleri arasında yer alan yeni içkili yer bölgelerinin tespit edilerek, mevcut içkili yer bölgesinin bu alanlara taşınmasına dair İmar Komisyonu görüşülerek gündem maddesi başka bir birleşimde görüşülmek üzere ertelendi. Ayrıca meclis toplantısının sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin borçlarını da açıkladı.

Bu kapsamda 1 Nisan 2024 tarihi itibari ile Battalgazi Belediyesinin İller Bankası, Kamu Kurumları ve Piyasa Borcu şu şekilde:

İller Bankası 101 milyon 774 bin 810 TL

SGK (SSK) 2 milyon 840 bin 963 TL

Emekli Sandığı 4 milyon 984 bin 27 TL

Emekli Sandığı (Ek Karşılık) 1 milyon 175 bin 200 TL

Vergi Dairesi 9 milyon 674 bin 855 TL

Kültür Varlıkları Payı (YİKOP) 1 milyon 982 bin 173 TL

Karakaya Baraj Gölü (Üyelik) 962 bin 987 TL

Büyükşehir Belediyesi 731 bin 98 TL

Asliye Hukuk Mahkemesi 650 bin 420 TL

Mormaş A.Ş. 4 milyon 482 bin 884 TL

Battalgazi İnşaat Ltd. Şti. 10 milyon 107 bin 232 TL

Arslantepe Personel A.Ş. 32 milyon 148 bin 914 TL

Faturalı Alacaklar (Piyasa) 45 milyon 639 bin 417 TL

Toplam: 217 milyon 154 bin 410 TL

01.04.2024 tarihli banka mevcudu 96 milyon 101 bin 978 TL