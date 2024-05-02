Bayram Taşkın borçları açıkladı İşte Battalgazi Belediyesinin güncel borç listesi

Battalgazi Belediye Meclisi mayıs ayı birleşimini gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın Başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen birleşimde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başlayan birleşimde gündem maddeleri görüşüldü.
Gündem maddeleri arasında yer alan yeni içkili yer bölgelerinin tespit edilerek, mevcut içkili yer bölgesinin bu alanlara taşınmasına dair İmar Komisyonu görüşülerek gündem maddesi başka bir birleşimde görüşülmek üzere ertelendi. Ayrıca meclis toplantısının sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyenin borçlarını da açıkladı.
Bu kapsamda 1 Nisan 2024 tarihi itibari ile Battalgazi Belediyesinin İller Bankası, Kamu Kurumları ve Piyasa Borcu şu şekilde:
İller Bankası 101 milyon 774 bin 810 TL
SGK (SSK) 2 milyon 840 bin 963 TL
Emekli Sandığı 4 milyon 984 bin 27 TL
Emekli Sandığı (Ek Karşılık) 1 milyon 175 bin 200 TL
Vergi Dairesi 9 milyon 674 bin 855 TL
Kültür Varlıkları Payı (YİKOP) 1 milyon 982 bin 173 TL
Karakaya Baraj Gölü (Üyelik) 962 bin 987 TL
Büyükşehir Belediyesi 731 bin 98 TL
Asliye Hukuk Mahkemesi 650 bin 420 TL
Mormaş A.Ş. 4 milyon 482 bin 884 TL
Battalgazi İnşaat Ltd. Şti. 10 milyon 107 bin 232 TL
Arslantepe Personel A.Ş. 32 milyon 148 bin 914 TL
Faturalı Alacaklar (Piyasa) 45 milyon 639 bin 417 TL
Toplam: 217 milyon 154 bin 410 TL
01.04.2024 tarihli banka mevcudu 96 milyon 101 bin 978 TL
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.