Özhaseki Malatya'ya geliyor! Masada çalışma ve ihale takvimi konuşulacak

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhase’nin bugün Malatya’ya geleceğini ifade etti. Bakan Özhaseki’yle beraber Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarların da olacağını söyleyen Babacan, rezerv alanlarındaki çalışmalar ile ihale günün belirlenmesini konuşacaklarını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bugün Malatya’ya gelmesi bekleniyor. Depremlerden sonra Malatya’nın imar ve inşasını yerinde incelemesi beklenen Özhaseki’den Malatyalı siyasilerin bazı talepleri olacak.
Özhaseki’yle toplatı gerçekleştireceklerini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, toplantının önemli olduğunu dile getirdi.
“MALATYA ÖNEMLİ BİR TOPLANTI OLACAK”
“Çevre, Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki gelecek” diyen Babacan, şunları kaydetti:
Bakanımızla beraber Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarlar da Malatya’ya gelecek. Malatya’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Biz bu toplantıyı özellikle istedik. Geçen gün Bakanımızdan özellikle rica ettim. İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Malatya’nın merkezi, Saray Mahallesi ve Niyazi Mısri alanlarındaki çalışmaların takvimlendirilmesini yapmayı istedim. Takvimler belli ama ne zaman ihaleye çıkacakları ile ilgili bir görüşme yapmayı talep ettik. Onlarda sağ olsun kabul ettiler. Toplantı da ayrıca TOKİ konutlarını konuşacağız. Yerinde dönüşümdeki hususları konuşacağız.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.