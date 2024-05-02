02 May 2024 - 14:59 - Gündem

Özhaseki Malatya'ya geliyor! Masada çalışma ve ihale takvimi konuşulacak

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhase’nin bugün Malatya’ya geleceğini ifade etti. Bakan Özhaseki’yle beraber Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarların da olacağını söyleyen Babacan, rezerv alanlarındaki çalışmalar ile ihale günün belirlenmesini konuşacaklarını söyledi.