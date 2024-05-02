Babacan’dan açıkladı! Malatya'ya bakanlık verilecek mi?

AK Parti Malatya milletvekilleri ile birlikte şehrin sorunlarının çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanı’ndan siyasi temsiliyet noktasında bir birim talep edeceklerini kaydeden AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, seçilecek kişinin Malatya’nın çıkarlarını gözetecek biri olması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda bir adım atabileceği kanaatinde olduklarını söyleyen Babacan,

“Cumhurbaşkanımızdan Malatya için bakanlık olmasa bile Malatya'nın siyasi temsiliyet noktasında üst düzeyde temsil edecek bir birim talep edeceğiz. Burada seçilecek kişi geçmiş siyasetçilerden de bugünkü siyasetçilerden de olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki Malatya'nın çıkarlarını koruyacak üst birimde bir temsilcimiz olsun”

dedi.

Malatya’da rezerv alanlarda inşa edilecek konutların 110 metrekare civarında olduğunu kaydeden Babacan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştüğünü ve bu alanın 130 metrekareye kadar çıkabileceğini kaydetti.

“YERİNDE DÖNÜŞÜME BİR AN EVVEL BAŞLAMALARINI İSTİYORUZ”

Yerinde dönüşüm ile ilgili Malatya’da gelinen son nokta hakkında bilgi veren Babacan,

“Yerinde dönüşümle alakalı şu ana kadar Malatya'da birçok yerde binaların yükselmiş olması gerekiyordu. Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanlarımız göreve başladıklarında ilk meclis toplantılarında imar düzenlemesini çıkardılar ve bunun detaylarını oluşturarak bütün şehre duyurdular. Bütün müteahhitlere, yerinde dönüşüm yapacak vatandaşlara bunun esasları belirtildi. Burada da şöyle güzel bir şey oldu hem Büyükşehir hem Yeşilyurt hem de Battalgazi, şehrin merkezinin tamamı aynı usul ve esaslara tabi olacak. Bu karar bütün belediye meclislerinden çıkarak tescillenmiş oldu. Bizim yerinde dönüşümle ilgili en büyük sıkıntımız ve yol kat edemediğimiz husus imar ve ruhsatlanma ile ilgiliydi. İmarı açmıyorduk ve ruhsatlandırma yapılmıyordu. Şu anda hızlı bir şekilde imar sorunu çözüldü. Yerinde dönüşümle alakalı bir haftadır farklı bölgelerden vatandaşlarla görüşüyorum. Dün mesela bir Bostanbaşı’nda 320 dairelik siteden bir telefon aldım. Yerinde dönüşümde anlaşmışlar. Yerinde dönüşümle ilgili belediyeler artık imar meselesini çözdüler bu noktada vatandaşlarında belli bir oranı yakalayıp yerinde dönüşüme bir an evvel başlamalarını istiyoruz. Bir an evvel Malatyalılar yerinde dönüşüm sürecini başlatsınlar. Çünkü para her geçen zaman bu enflasyonist ortamda pul oluyor”

şeklinde konuştu.

“ARTIŞ YAPILIRSA ZATEN BU EKSTRA BİR GÜZELLİK OLUR”

Malatyalı vatandaşlara çağrıda bulunarak bir an önce yerinde dönüşüm çalışmalarını başlatmaları tavsiyesinde bulunan Babacan,

“Geçen gün bakanımız Özhaseki'yle buluştuğumuzda yerinde dönüşüm ile ilgili verilen desteklerin arttırılmasına dönük bir talepte de bulunduk. Yani ‘750 kredi 750 hibe’yi arttırabilir misiniz’ dedim. O da bunu bakanlar kuruluna, Mehmet Şimşek bakanımıza danışmamız gerektiğini söyledi. Çünkü malum önümüzdeki haftadan itibaren kamuda tasarruf tedbirleri de başlıyor. Bütçenin durumu da biraz sıkıntılı. Bu ortamda tabii çok kolay olmayabilir dedi. Hükümetin bütçesi el vermeyebilir. Şu anda ben bütün vatandaşlara şunu söylüyorum. 750, 750 bini esas alsınlar. Sonrasında bir artış yapılırsa zaten bu ekstra bir güzellik olur. Ama bu artışın olmayacağını da varsayarak 750, 750’yi hesap ederek planlamalarını bir an evvel buna göre yapıp yerinde dönüşümü başlatsınlar. Biz de bu konuda hem Battalgazi Belediyesi hem Yeşilyurt Belediyesi ile görüştük onlar da sağ olsunlar başkanlarımız, iki başkan da dediler ki biz vatandaşa ön ayak oluruz, finansal destek mümkün olmaz tabii belediyelerin öyle bir gücü yok, finansal destek sağlayamazlar ama geçmiş dönemde olmayan hem bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hızlandırılması, prosedürlerin hızlandırılması, ruhsatlandırma işlemlerinin bir an evvel yapılması ve vatandaşa bu noktada ön ayak olunması noktasında iki belediye de sonuna kadar yardımcı olacak. Zaten Yeşilyurt'ta da bu başladı. Battalgazi'nin farklı bölgelerinde de Çöşnük gibi birkaç yerde de var. Dolayısıyla yerinde dönüşümle alakalı şu an bu noktadayız belediyeler kısıtlarını kaldırdığına göre her şey belli oldu. Kat yüksekliği zemin artı 6 kat olarak belirlendi bazı yerlerde bodrum farklarına göre zemin artı 7’ye onay verilebilecek ama o tamamen zemin yapısı, bodrumun bir-iki kat olmasına göre belirlenecek. Biz Malatya'da hükümetin hiçbir şehir için yapmadığı şeyi yaptırdık. Malatya'da inanılmaz rezerv alan sayıları arttı. Bu tabii rezerv alanının olmasının avantajları var. Vatandaşta bunun farkında ama bütün mahallelerinin her tarafının her sokağının rezerv alanı olarak ilan edilmesi söz konusu değil tabii”

ifadelerine yer verdi.

“ZEMİN ARTI 4 KATTAN FAZLASINA MÜSAADE EDİLMİYOR

Rezerv alanlarında yapılacak konutların metrekareleri hakkında bilgi veren Babacan,

“Malatya’da rezerv alanına uygun olan yerleri ilan ettirdik. Bundan sonra rezerv alan kapsamı çok daha fazla genişler mi? Bunu beklemeyin derim. Rezerv alanları ile alakalı şöyle bir meselemiz var. Rezerv alanlarında zemin artı 4 kattan fazlasına müsaade edilmiyor. Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Emlak Konut, devlet olarak ben yapacaksam tıpkı TOKİ'deki yaptığım gibi zemin artı 4 yaparım diyor. Ayrıca TOKİ ya da Emlak Konut rezerv alanına girdiğinde belli bir metrekare standardı var. Bu metrekare standardı da Malatyalılara küçük gelen bir standart. Malatya'da vatandaşlarımız depremden önce hep büyük dairelerde oturdular. Rezerv alanlarında metrekareler, Malatyalının istediği kadar büyük olmuyor. Ben burada vatandaşlarımıza şunu söylüyorum, eski evleriniz kadar büyük olmasa bile yine de daha ferah daha geniş evler ancak yerinde dönüşüm usulüyle mümkün olabilecek. Rezerv alanda 110 metrekare üst sınır vardı. Tabii bu Malatyalılara küçük geliyor. Bu noktada Sayın Özhaseki Bakanımızla rezerv alanlarındaki konutların metrekarelerinin artırılması noktasında bir görüşme gerçekleştirdik. Özhaseki Bakanımız bunun mümkün olmayacağını, standart olduğunu, bütün Türkiye'nin her tarafında standart uygulama yaptıklarını söyledi. Ama geçen Vedat Gürgen’le de görüştük. Sonrasında Özhaseki Bakanımızla görüştüğümüzde nihayet rezerv alanlarındaki konut metrekarelerinin 130 brüte kadar çıkarılabileceği sözünü aldık. Tabii burada belki ufak bir peşinat istenebilir. Çünkü sonuçta 110 metrekarelik bir evin finansal ödeme koşullarıyla 130 metrekarelik bir evin ödeme koşulları bir olmayacaktır. Dolayısıyla ufak bir peşinat verilmek suretiyle 130 metrekareye kadar bu işin sözünü aldık. Özellikle Bostanbaşı bölgesinde ikamet eden vatandaşlar bu işten çok memnun kaldı. Çünkü uzun zamandır bu yönde bizlerden talepleri vardı ve ve bu talep yerine getirildi”

diye konuştu.

“ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDECEK BİR BİRİM TALEP EDECEĞİZ”

Son zamanlarda Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerinden birine bakanlık verileceği yönündeki söylentilere ilişkin bir açıklama yapan Babacan,

“Bu hükümetin genel kompozisyonuyla ilgili bir durum. Cumhurbaşkanımız seçim sonuçlarının ardından belli değişimlere gidebilir. Fakat Bakanlar Kurulunda bu değişimi yapmasını çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Cumhurbaşkanımız, bakanlar kuruluyla çok oynamaz. Genel olarak tarzı budur. Daha istikrarlı bir idareden yanadır. Tabi biz diğer milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızdan Malatya için bakanlık olmasa bile Malatya'nın siyasi temsiliyet noktasında üst düzeyde temsil edecek bir birim talep edeceğiz. Bu genel başkan yardımcılığı veya MKYK üyeliği olabilir. Bunlar da sonuçta Cumhurbaşkanıyla sürekli görüşen, Cumhurbaşkanıyla sürekli toplantılar icra eden makamlar. Burada seçilecek kişi geçmiş siyasetçilerden de bugünkü siyasetçilerden de olabilir, hiç fark etmez. Yeter ki Malatya'nın çıkarlarını koruyacak üst birimde bir temsilcimiz olsun. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir adım atabileceği kanaatindeyiz. Önümüzdeki süreçte AK Parti’nin bir kongresi var. Burada Malatya'ya özel partinin üst yönetiminde bir pozisyon talep edeceğiz”

söyleminde bulundu.

“BAKANIMIZDAN ÖZELLİKLE RİCA ETTİM”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile birlikte birçok yetkilinin yarın Malatya’ya geleceğini kaydeden Babacan,

“Yarın Malatya'da çok önemli bir toplantı var. Çevre, Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki gelecek. Ayrıca Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarlarda gelecek. Malatya’da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Biz bu toplantıyı özellikle istedik. Geçen gün Bakanımızdan özellikle rica ettim. İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Malatya’nın merkezi, Saray Mahallesi ve Niyazi Mısri alanlarındaki çalışmaların takvimlendirilmesini yapmayı istedim. Takvimler belli ama ne zaman ihaleye çıkacakları ile ilgili bir görüşme yapmayı talep ettik. Onlarda sağ olsun kabul ettiler. Toplantı da ayrıca TOKİ konutlarını konuşacağız. Yerinde dönüşümdeki hususları konuşacağız”

dedi.

“ESKİ MAHALLE KÜLTÜRÜ KALMIYOR”

Son olarak vatandaşlara bir çağrıda bulunan Babacan,

“Vatandaşımız konutların bir an evvel yapılmasını istiyor ama inanın maddi olarak da bütçe olarak da biraz ters bir zamana denk geldik. Her istediğimiz olmuyor. Bu noktada vatandaşımız bize bu konuda biraz anlayış göstersin. Biz de hızlı olması istiyoruz bu noktada gerekli adımları atıyoruz. Yaklaşık 70 bin civarında hak sahibimiz var. Bunların 50 bin civarı merkezde, diğerleri de kırsal alanlarda. Bunların hepsi ile ilgili planlama yapıldı. Ama bu alanları yerinde dönüşüm mü, rezerv bölge mi yoksa TOKİ üzerinden mi yapalım bir defa bunu planlıyoruz. Çünkü TOKİ'yi yapmak kolay. Malatyalı şöyle düşünüyor ‘Maraş'ta şu kadar konut yapıldı, Malatya'da niye bu kadar az yapıldı?’ Bu bizim özel tercihimiz. Malatya'da yerinde dönüşüm ve rezerv bölge ilanı üzerinden yerinde Emlak Konut’un buraları yapmasıyla Malatya'yı ayağa kaldırırsak, TOKİ'ye mümkün olduğu kadar daha az yer verirsek bizim için daha iyi olur. Çünkü aksi halde TOKİ'lerle birlikte şehir de taşınıyor. Eski mahalle kültürü kalmıyor. İnsanların kendi binalarını yeniden yapmasının önünü açmaya çalışacağız. Bizim derdimiz bu. Yoksa TOKİ en kolayı. Devlet seri bir şekilde üretim yapıyor. Ben Hatay, Adıyaman ve Maraş milletvekillerimizle de görüştüm. Mümkün olduğu kadar vatandaşların depremden önceki mahallelerinde, eski yerlerinde şehri büyütmeye, ayağa kaldırmaya çalışalım. Biz bunu istiyoruz ama vatandaş tam tersini anlıyor. Maraş'ta çok konut yapılıyor. Malatya'da az yapılıyor. Demek ki Malatya sahipsiz gibi bir düşünceye giriyor. Ama aslında durum tam tersi. Malatya'ya fazla eğildiğimiz için TOKİ'leri biraz durdurduk. Çünkü birincisi TOKİ'ler küçük olacak. İkincisi TOKİ'ler şehrin dışında oluyor. Buralarda sosyolojik yapıyı da değiştirecek bir Malatya istemiyoruz. Tabi bir noktadan sonra TOKİ'lerin, yerinde dönüşümün, rezerv bölgenin de olduğu 3 farklı modeli hibrit şekilde işletiyoruz. Ama dediğim gibi burada özellikle vatandaş yerinde dönüşümü gündemine alsın. Yerinde dönüşümle ilgili şartlarını zorlasın. Yerinde dönüşümü yaparsak Malatya kendi yerinde ayağa kalkar”

açıklamasında bulundu.