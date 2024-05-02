Bir insan bir hikaye “Her şey bol ama huzur yok”

Günümüzde başta yaşlılar olmak üzere birçok kişi geçmişe özlem duyuyor ve geçmişteki hatıralarına anlatırken bazen hüzünlenseler de yüzlerinde hafif bir tebessüm de oluşuyor. Peki, geçmiş yıllara bu kadar özlem duyulmasının sebebi ne? Vatandaşlar neden eski günleri özlemle yad ediyor? Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde doğan Hacı Ali Çalışkan, eskiye özlem duyan yaşlılardan biri. Hayat hikayesini BUSABAH Medya aracılığı ile vatandaşlarla paylaşan Çalışkan, geçmişte yokluğa rağmen evlerde huzurun olduğunu kaydetti.

Günümüzde her şey bol olsa da insanları memnun etmenin zor olduğunu vurgulayan Çalışkan, tüm zorluklara rağmen hayatın devam ettiğinin altını çizdi.

“BABAM YETİM KALMIŞ”

İş hayatı hakkında bilgi veren Çalışkan,

“İlkokulu Bulgurlu köyünde okudum. 1961’de köyden Malatya'ya geldik. Babam Yeşilyurt’un Kozluk köyünde doğmuş. Seferberlik zamanında dedem ve kardeşi harbe gitmiş, geri gelmemişler, babam yetim kalmış. Rahmetli Hamit Fendoğlu’nun annesi benim babama bakıp büyütmüşler. Malatya’ya ilk geldiğimizde kiremit ocağına gittim. Orada bir gün çalıştım ama o tempoya çalışamadım hastalanınca bıraktım. Daha önce hiç ocakta çalışmamıştım ondan sonra seyyar satıcılık yaptım. Daha sonra konfeksiyon üzerine dükkan açtım. Çok güzel iş yapıyordum Söğütlü Caminin altında 3 dükkanım vardı”

şeklinde konuştu.

“HAYAT MÜŞTEREKTİR”

Sekiz çocuk büyüttüğünü kaydeden Çalışkan,

“Allah’a çok şükür bugüne kadar haram yemedim, kıtlık da çekmedim. 8 çocuk büyüttüm birini bir başkasının kapısına göndermedim. Eşim 8 çocuk büyüttü, anneme, babama baktı, analığıma baktı. Sonra sakat oldu belini platin taktılar. 3 yıl sonra hastalandı 5 ayda 40 kilo düştü. Şimdi elden ayağa düştü ben ona hizmetkar oldum. Herkese diyorum hayat müşterektir. Şimdi fizik tedavi görüyor. Hayat devam ediyor. Zamanında Refah Partisi’nde beni meclis üyesi yaptılar. Bir iki sene sonra daimi encümen yaptılar, halka ilişkiler başkanı oldum”

ifadelerine yer verdi.

“ESKİDEN HUZUR VARDI”

Günümüzde her şeyin bol olduğunu ancak huzurun olmadığını belirten Çalışkan,

“Önce fakirlik vardı. Bulgurlu köyünde yılda bir defa helva, bir defa kadayıf yiyorduk. Şimdi her şey bol ama huzur yok. Eskiden huzur vardı. Şimdi helvayı, kadayıfı kim yiyor, fıstıklı olsun diyorlar yoksa yemezler. Şimdi Allah’a çok şükür her şey bol”

dedi.