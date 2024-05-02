- Sağlık

Uzmanından polen alerjisi uyarısı

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Diyarbakır Dağkapı Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, polen alerjisi uyarısında bulundu. Dr. Acar, baharın gelişi; doğanın canlandığı ve adeta yeniden doğduğu mevsimsel bir değişimi ve dönüşümü beraberinde getirirken bu değişimin, özellikle allerjen bünyeye sahip olanlar için hayatı zorlaştıran bir faktöre de dönüşebildiğini söyledi.

Uzmanından polen alerjisi uyarısı mask
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Allerjen bünye denildiğinde akla ilk gelen etkenlerin başında polenlerin geldiğini söyleyen Dr. Acar, sonbahar ve ilkbahar aylarında mevsimsel değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan polen alerjisinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Polen alerjisinin; bahar aylarında ortaya çıkan ve genellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenlerinin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu ifade eden Dr. Acar, "Polenlere alerjisi olan kişilerin bağışıklık sistemi, bazı kimyasallar salarak bir reaksiyon gösterir. Bu durumun, burunda tıkanıklık ve akıntı, öksürük, gözlerde sulanma ve kızarıklık, burun ve gözlerde kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkarır. Eğer belirtiler kişinin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde şiddetliyse, bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır. Polen alerjisinin tedavisinde en iyi önlem allerjiyi tetikleyen etkenlerden kaçınmaktır. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir. Önleyici tedbirler alınmasına rağmen şikayetler devam ederse, antialerjik ilaçlar ve alerji aşılarının tercih edilebileceğini; ilaç tedavisinin, doktor kontrolünde ve mutlaka reçete ile yapılması gerekir" dedi.

Uzmanından polen alerjisi uyarısı

Dr. Murat Acar, belirtiler kişinin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde şiddetliyse, bir sağlık kuruluşuna başvurmayı, dışarıda şapka ve güneş gözlüğü takmak, sık sık duş alarak, saçları ve vücudu polenlerden arındırmak, rüzgarlı ve polen yoğunluğunun fazla olduğu havalarda dışarı çıkmamak gerektiğini söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 12:17 - Sağlık

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