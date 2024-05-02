Vatandaşların dikkatine! Demiryolu hatlarında mücadele başladı

Malatya-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy istasyonları arasında bulunan demiryolu hatlarında otla mücadele çalışmaları başlıyor. Bu kapsamda yapılacak olan kimyasal ilaçlama çalışmaları, insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek özelliklere sahip olduğundan dolayı dikkat gerektiği, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları belirtildi.

Malatya Valiliğinden gelen basın açıklaması şu şekilde:

“Bölgemiz mıntıkası olan Malatya-Kurtalan, Yolçatı- Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy istasyonları arasında, demiryolu hattının, altyapı ve üstyapı bileşenlerinin (platform, balast, travers vb) kalitesini ve hizmet süresini korumak ve uzatmak, demiryolu trafiğini kontrol etmek için hatta kurulu bulunan elektrikli ve elektronik cihazların çalışmasında oluşabilecek aksaklıkları ve tren trafiğine bağlı yangın tehlikesini önlemek amacıyla 29.04.2024 - 12.05.2023 tarihleri arasında belirlenen programa göre otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacaktır.”

“Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önem arz etmektedir.”

Kaynak: Haber Merkezi