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Süper Lig’de 35. hafta heyecanı

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Trendyol Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

Süper Lig’de 35. hafta heyecanı mask
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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakaları yarın saat 20.00’de MKE Ankaragücü - Alanyaspor ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00’da evinde Sivasspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazartesi günü saat 20.00’de Konyaspor’a konuk olacak.

Süper Lig’de 35. hafta heyecanı

Süper Lig’de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

19.00 Samsunspor - Trabzonspor

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa

19.00 Galatasaray - Sivasspor

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 10:29 - Spor

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