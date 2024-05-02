Malatya’da bir TIR kazası haberi daha!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine kapanırken olayda sürücü yara almadan kurtuldu.
Adıyaman’dan Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 44 ABF 263 plakalı yem yüklü bir tır Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yara almadan kurtulurken, Malatya-Adıyaman Karayolu kaza nedeniyle trafik tek yönlü olarak trafiğe kapandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri tarafından yol hayvan yemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.