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Malatya’da bir TIR kazası haberi daha!

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine kapanırken olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

Malatya’da bir TIR kazası haberi daha! malatya haber mask
Malatya’da bir TIR kazası haberi daha! malatya haber
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yem yüklü bir tırın devrilmesi sonucu karayolu bir süreliğine kapanırken olayda sürücü yara almadan kurtuldu.

Malatya’da bir TIR kazası haberi daha!

Adıyaman’dan Malatya istikametine doğru seyir halinde olan 44 ABF 263 plakalı yem yüklü bir tır Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yara almadan kurtulurken, Malatya-Adıyaman Karayolu kaza nedeniyle trafik tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Malatya’da bir TIR kazası haberi daha!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve karayolları ekipleri tarafından yol hayvan yemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 10:18 Malatya- Asayiş

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