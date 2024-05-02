- Sağlık

2 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Büşra Eczanesi

Özalper Mahallesi, Aliya Sokak, Özalper Mahalle Muhtarlığı karşısı, Özalper İlkokulu önü

24 saat açık

Can Eczanesi

Bostanbaşı Mahallesi, Payitaht Evleri karşısı, Sidelyapark altı, No:37/1A

24 saat açık

Gözde Eczanesi

Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM yanı, Engeliler Parkı karşısı)

24 saat açık

Deva Eczanesi

Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM karşısı, No:50/A, Battalgazi

24 saat açık”

 

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02 May 2024 - 09:45 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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