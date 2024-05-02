2 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
2 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Büşra Eczanesi
Özalper Mahallesi, Aliya Sokak, Özalper Mahalle Muhtarlığı karşısı, Özalper İlkokulu önü
24 saat açık
Can Eczanesi
Bostanbaşı Mahallesi, Payitaht Evleri karşısı, Sidelyapark altı, No:37/1A
24 saat açık
Gözde Eczanesi
Başharık Mahallesi, Gonca Sokak, No: 2/1A (Mücelli 1 Nolu ASM yanı, Engeliler Parkı karşısı)
24 saat açık
Deva Eczanesi
Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM karşısı, No:50/A, Battalgazi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.