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Meteoroloji uyardı! Malatya’da kuvvetli yağış kapıda

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Malatya’da bölge genelinde havanın bugün akşama kadar aralıklı ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta, yağış anında kuzey ve batı yönlerden kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

Meteoroloji uyardı! Malatya’da kuvvetli yağış kapıda mask
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Malatya’da bölge genelinde havanın bugün akşama kadar aralıklı ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçeceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta, yağış anında kuzey ve batı yönlerden kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü bölge için kuvvetli yağış ve yıldırım çarpmalarına karşı uyarılarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

“Kuvvetli yağışa dikkat. Yağış anında meydana gelen yıldırım çarpmalarına ve yaşanan rüzgâr değişimine karşı gereken tedbirler alınmalıdır.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Akçadağ: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Arapgir: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Arguvan: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Battalgazi: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Darende: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Doğanşehir: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece,

Doğanyol: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Hekimhan: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece,

Kale: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Kuluncak: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Pütürge: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece,

Yazıhan: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece,

Yeşilyurt: Sağanak ve Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.”

 

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02 May 2024 - 09:40 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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