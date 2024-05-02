Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,
Bugün 9.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Mullakasım, Gedik, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce, Eskiköy, Yalınkaya, Tecde, Karakavak mahallerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, İkizce, Duruldu, Görgü, Seyituşağı mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su, Tecde mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül, Karaoğuz mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Şişman, Kapıkaya, Kadıçayırı, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.