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Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat! mask
Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!
Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Yeni, Dolamantepe, Alişar mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Bugün 9.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Mullakasım, Gedik, Kadiruşağı, Atalar, Seyituşağı, İkizce, Eskiköy, Yalınkaya, Tecde, Karakavak mahallerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Eğin, Doğu, Başpınar mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy, Karapınar, Aydınlar, Gölpınar, Kuyulu mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Çolak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, İkizce, Duruldu, Görgü, Seyituşağı mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yukarıulupınar, Aşağıulupınar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’ne,

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su, Tecde mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül, Karaoğuz mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Şişman, Kapıkaya, Kadıçayırı, Karakaşçiftliğiköyü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine

Malatyalılar bugün ve yarın dikkat!

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca, Poyraz mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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02 May 2024 - 09:36 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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