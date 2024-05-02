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Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza

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Malatya’da Erkenek Tüneli girişinde hurda yüklü kamyon refüje savruldu. Sağ ve sol girişi kısmi olarak kapanan tünelde araç trafiği bir süre tek taraflı olarak devam etti.

Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza malatya haber mask
Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza malatya haber
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Malatya’da Erkenek Tüneli girişinde hurda yüklü kamyon refüje savruldu. Sağ ve sol girişi kısmi olarak kapanan tünelde araç trafiği bir süre tek taraflı olarak devam etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli’nde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Erkenek Tüneli’nin Adıyaman istikametine doğru olan yönünde yaşandı. Dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, tünel girişinde refüje çıktı.

Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza

Hatay’a doğru gittiği öğrenilen hurda yüklü kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken olay anında çevrede yoğun araç trafiğinin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Malatya-Adıyaman istikameti ise bir süre trafiğe kapatıldı. Araç trafiği tek taraflı olarak devam etti.
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02 May 2024 - 00:23 Malatya- Asayiş

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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