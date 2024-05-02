Erkenek Tüneli’nde yürekleri ağza getiren kaza

Malatya’da Erkenek Tüneli girişinde hurda yüklü kamyon refüje savruldu. Sağ ve sol girişi kısmi olarak kapanan tünelde araç trafiği bir süre tek taraflı olarak devam etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Tüneli’nde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erkenek Tüneli’nin Adıyaman istikametine doğru olan yönünde yaşandı. Dün sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, tünel girişinde refüje çıktı.

Hatay’a doğru gittiği öğrenilen hurda yüklü kamyonun karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken olay anında çevrede yoğun araç trafiğinin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Malatya-Adıyaman istikameti ise bir süre trafiğe kapatıldı. Araç trafiği tek taraflı olarak devam etti.