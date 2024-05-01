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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 1 Mayıs 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Milletvekili Babacan’dan orta hasarlı bina kredisi açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, orta hasarlı binaların güçlendirme kredisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Babacan, “Vatandaşlarımızdan çok sık gelen bir soru, orta hasarlı binalar için güçlendirme kredilerinin ne zaman verileceği. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Okay Memiş ile konuyu konuştum” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20038544/milletvekili-babacandan-orta-hasarli-bina-kredisi-aciklamasi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’nın en işlek bölgesinde facia gibi zincirleme kaza! Yaralılar var

Bugün saat 15.30 sularında Malatya Tecde Yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen kamyon karşı şeritten gelen otobüs ile çarpışırken araç hâkimiyetini kaybeden otobüsün park halindeki araçlara çarparak yol kenarındaki konteyner iş yerine daldığı bildirildi. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu belirtildi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20038326/malatyanin-en-islek-bolgesinde-facia-gibi-zincirleme-kaza-yaralilar-var

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’da 1 Mayıs işçi bayramı kutlandı

Malatya’da sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve baro üyeleri ile vatandaşlar 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Emeksiz alt kavşağının önünde toplanarak, Emeksiz Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/ video/20037988/malatyada-1-mayis-isci-bayrami-kutlandi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Yeni Malatyaspor çıkmazda mı? Ahmet Özköse’den yeni açıklama geldi!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Özköse, şehrin ileri gelenlerinden destek alamadıklarını, bunun da Adil Gevrek’e olan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi. Özköse, Başkan Gevrek’in görevi bir an önce bırakması gerektiğini dile getirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20037481/yeni-malatyaspor-cikmazda-mi-ahmet-ozkoseden-yeni-aciklama-geldi

Bugün Malatya’da neler oldu?


Özhaseki’den konut açıklaması “200 bin konutun teslimatını yapacağız”

Bugünlerde Malatya’ya gelmesi planlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgelerine sene sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını yapacaklarını dile getirdi. Özhaseki, “110 bin kişilik bir çalışan ordusu ile bu işleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20034251/ozhasekiden-konut-aciklamasi-200-bin-konutun-teslimatini-yapacagiz

Bugün Malatya’da neler oldu?


Kayısı paketlemede kadınlar Konfeksiyonda erkekler Malatya’da cinsiyete göre en fazla hangi mesleklerde işçi alınıyor?

Malatya’da cinsiyete göre en fazla hangi mesleklerde çalışan alındığına dair veriler açıklandı. İşte kadın ve erkeklerde en fazla açık işi olan ilk 10 meslek
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20040485/kayisi-paketlemede-kadinlar-konfeksiyonda-erkekler-malatyada-cinsiyete-gore-en-fazla-hangi-mesleklerde-isci-aliniyor

Bugün Malatya’da neler oldu?

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01 May 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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