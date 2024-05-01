Malatya’dan Silikon Vadisi’ne Dünyanın hayran olduğu o Malatyalıyı tanıyor musunuz?

Malatya’da doğan ve birleştirilmiş sınıfta gördüğü eğitimin ardından Malatya Fen Lisesi’ni kazanan, burada okurken matematik alanında yaptığı derecelerle Harvard gibi büyük okulların dikkatini çeken ancak tercihini ODTÜ’den yana kullanıp müthiş başarılara imza atarak Silikon Vadisi’ndeki milyar dolarlık ilk Türk şirketini kuran; Udemy, Carbon Health gibi devasa şirketlerin kurucusu Eren Bali… Gelin Malatya’nın gururu Eren Bali’yi hep birlikte tanıyalım…

“MALATYA’DAN HİÇ ÇIKMAMIŞTIM. ABD ÇOK UZAK GELDİ”

Türkiye, Eren Bali’yi Malatya’da birleştirilmiş köy okulundan Silikon Vadisi’ne uzanan yolculuğuyla tanıdı. Onun kurduğu Udemy, bugün milyonlarca dolarlık bir başarı öyküsünü içinde barındırıyor. Malatya Fen Lisesi’ni kazanan, burada okurken matematik alanında yaptığı derecelerle Harvard gibi büyük okulların dikkatini çeken ancak tercihini ODTÜ’den yana kullanıp müthiş başarılara imza atarak Silikon Vadisi’ndeki milyar dolarlık ilk Türk şirketini kuran Eren Bali, o süreci şöyle anlatıyor:

“Malatya’dan hiç çıkmamıştım. ABD çok uzak geldi.”

EREN BALİ KİMDİR?

1984 yılında Malatya’da dünyaya gelen Eren Bali, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, Türk mühendis ve teknoloji girişimcisi olarak tanınıyor.

Eren Bali, 1984 yılında, Malatya'nın kayısı tarımı yapılan bir köyü olan Durulova'da dünyaya geldi. Annesi, tek odalı bir okulda birinci sınıf ile beşinci sınıf arasında öğretmenlik yapan bir öğretmendi.

2001 yılında Eren Bali, Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. Yine aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesinde eğitimine başladı. 2005 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Matematik bölümlerinde çift anadal yaparak mezun oldu.

2008 yılında Türkiye'de Eren Bali, KnowBand adlı canlı yayın tabanlı bir öğrenme platformu başlattı. Ancak bu girişim başarılı olmadı. Bundan kısa bir süre sonra, Silikon Vadisi merkezli bir çevrimiçi flört şirketi olan SpeedDate, Bali'yi mühendis olarak işe aldı.

2010’DA UMDEMY’Yİ KURDU

Bali, 2010 yılında kendisi gibi Türk olan Oktay Çağlar ve Hindistan kökenli Gagan Biyani ile birlikte Udemy'yi kurdu. Russ Fradin ve Keith Rabois'in ilk yatırımlarıyla tohum finansmanında bir milyon dolar topladılar. 2010 ve 2014 yılları arasında şirket büyüyerek 4 milyon öğrenciye ve 15.000 öğretmene ulaştı. 2014 yılında Bali, CEO'luk görevini bıraktı ve başkan oldu. Aynı yıl Forbes'in 30 yaş altı girişimcileri listelediği 30 Under 30 listesinde yer aldı.

ANNESİ HASTALANINCA SAĞLIK SEKTÖRÜNE İLGİ DUYMAYA BAŞLADI

Kısa bir süre sonra Bali, annesi hastalanınca sağlık sektörüne ilgi duymaya başladı ve doğru teşhis ve tedaviyi alması için birkaç ayını annesine eşlik etmek için harcadı. Bali, nihayetinde kendi şirketini kurmaya karar vermeden önce bir yatırımcı olarak sağlık hizmeti girişimlerini desteklemeye çalıştı.

Eren Bali, 2015 yılında Tom Berry ile birlikte ikinci şirketi Carbon Health'i kurdu. 2016 yılında, Carbon Health'in kurucu ekibi, Pablo Stanley ve Dr. Greg Burell'i içerecek şekilde genişledi. 2018'de Carbon Health, Direct Urgent Care ile birleşti ve sahibi Caesar Djavaherian'ı kurucu ortak olarak ekledi.

Bali, 2017 yılı Nisan sayısında Forbes dergisi kapağında yer aldı.