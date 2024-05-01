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Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğu açıklandı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğu açıklandı.

Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

ifadelerine yer verildi.
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01 May 2024 - 23:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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