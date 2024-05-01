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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 22:52 - Spor

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