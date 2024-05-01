Elazığ'da yıldırım düştü: Şantiyede işçi ağır yaralandı

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, şantiyeye yıldırım düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.

Kent genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında gerçekleşen bu olay, büyük bir endişe yarattı. Yıldırımın düşmesiyle birlikte iş kazası meydana geldi ve bir işçi ağır yaralandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri ile jandarma hızla olay yerine intikal etti. Yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından acilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bu talihsiz olay, hava şartlarının tehlikelerini bir kez daha hatırlatıyor ve iş güvenliği önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Yaralı işçiye acil şifalar dilerken, benzeri olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı