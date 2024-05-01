Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

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Adana'da, akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana gelen bir olayda, kimliği belirsiz bir kişinin nehre atladığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

İddiaya göre, Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden nehre atlayan şahsın çıkmaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı bulamayınca durumu dalgıç polislere aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen dalgıç polisler, nehre girerek arama çalışmalarına başladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı