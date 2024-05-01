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Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

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Adana'da, akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana gelen bir olayda, kimliği belirsiz bir kişinin nehre atladığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı mask
Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı
Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı
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Adana'da, akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana gelen bir olayda, kimliği belirsiz bir kişinin nehre atladığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

İddiaya göre, Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden nehre atlayan şahsın çıkmaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı bulamayınca durumu dalgıç polislere aktardı.

Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

Görgü tanıklarının ifadelerini dinleyen dalgıç polisler, nehre girerek arama çalışmalarına başladı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nehre atladığı öne sürülen şahsı arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Seyhan Nehri, nehir, arama çalışmaları, Merkez Park Gençlik Köprüsü, dalgıç polisler, soruşturma, Polis

01 May 2024 - 22:43 - Asayiş

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