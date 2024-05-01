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Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 22:37 - Spor

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