Göz alerjileri göz sağlığını tehdit ediyor

Medicana Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, göz alerjilerinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguluyor.

Bahar aylarında artan polenler ve tozlar, gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve sulanma gibi alerjik belirtilere neden oluyor. Ancak, bu rahatsızlığın göz sağlığını tehdit edebileceğini belirten İpçioğlu, alerjik göz yangısının tedavi edilmediğinde görme kaybına kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabileceğini söylüyor.

Göz alerjilerinin kaşıma ve ovuşturmaya bağlı olarak kornea yapısını bozabileceğini de belirten İpçioğlu, bu durumun en ciddi sonucunun görme kaybına yol açan keratokonu olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, güneş ışınlarının alerjiyi arttırabileceğini ve gözleri yanma, batma ve kızarıklık gibi belirtilerle daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor.

Göz alerjilerinden korunmanın bazı püf noktaları olduğunu da belirten İpçioğlu, tozlu ortamlardan uzak durulması, güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve güneş gözlüğü kullanılmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, göz alerjisi tedavisinin doktor kontrolü altında yapılması gerektiğini vurguluyor ve ilaç kullanımının başlangıçta hafif olabileceğini ancak daha ciddi vakalarda yoğun ilaç kullanımının gerekebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle, göz alerjisi yaşayanların doktor kontrolünde uygun tedaviyi alması ve belirtileri hafifletmek için gerekli önlemleri alması önemlidir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı