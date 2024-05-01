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6 suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı

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Samsun, Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

6 suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı mask
6 suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı
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Samsun, Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

6 suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Bu kapsamda yapılan takip sonucunda, 6 ayrı suçtan aranan ve Samsun Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 10 yıl 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç.'nin adli süreç tamamlandıktan sonra Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.

6 suçtan aranan şahıs polis tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 22:11 - Gündem

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