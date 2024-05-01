Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada,
''Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyette 17 ayrı suçtan aranan ve 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T isimli şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi. Yine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyette ' hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T. isimli şahıs yakalanarak cezaevine sevk edildi''
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.