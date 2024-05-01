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Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti mask
Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ta, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Çaykur Rizespor, maç, hazırlık, spor, antrenman, Serdar Topraktepe

01 May 2024 - 22:04 - Spor

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