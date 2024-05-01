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Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Tunceli için riskli yağışların olabileceğini bildirdi.

Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı mask
Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı
Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Tunceli için riskli yağışların olabileceğini bildirdi.

Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“2 Mayıs 2024 Perşembe günü sabah Tunceli çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”

denildi.

Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı

Açıklamanın devamında,

“Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir”

ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı
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01 May 2024 - 21:45 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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