Meteoroloji’den o şehir için son dakika uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yarın Tunceli için riskli yağışların olabileceğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,
“2 Mayıs 2024 Perşembe günü sabah Tunceli çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir”
denildi.
Açıklamanın devamında,
“Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar oluşması muhtemel risklerdir”
ifadelerine yer verildi.
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.