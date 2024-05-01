Kayısı paketlemede kadınlar Konfeksiyonda erkekler Malatya’da cinsiyete göre en fazla hangi mesleklerde işçi alınıyor?

Malatya’da cinsiyete göre en fazla hangi mesleklerde çalışan alındığına dair veriler açıklandı. İşte kadın ve erkeklerde en fazla açık işi olan ilk 10 meslek…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Bu kapsamda tercih edilen cinsiyete göre en fazla açık işi olan meslekler de açıklandı.

HANGİ MESLEKTE KADINLAR DAHA ÇOK ÇALIŞAN OLARAK ALINIYOR?

Açıklanan tabloya göre, Malatya’da kadınlarda en fazla açık işi olan meslekler sırasıyla şöyle:

1-Kayısı İşleme ve Paketleme İşçisi

2-Transformatör Sarma İşçisi

3-Satış Danışmanı / Uzmanı

4-Sekreter

5-Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar)

6-Muhasebe Yetkilisi

7-Mimar

8-Ön Muhasebeci

9-Büro Memuru (Genel)

10-Aşçı

HANGİ MESLEKTE ERKEKLER DAHA ÇOK ÇALIŞAN OLARAK ALINIYOR?

Açıklanan tabloya göre, Malatya’da erkeklerde en fazla açık işi olan meslekler sırasıyla şöyle:

1-Düz Dikiş Makineci

2-Boya ve Apre Operatörü

3-İplik Eğirme Operatörü (Ring/Vater/Vargel)

4-Proses İşçisi

5-Makine Bakım ve Onarımcısı

6-Beden İşçisi (Genel)

7-Örgü Makinası Operatörü

8-Depo Görevlisi (Gıda)

9-Ayakkabı İmalatçısı

10-Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı



Malatya’da en fazla açık iş olan meslekler, konfeksiyon işçisi, düz dikiş makineci, makineci (dikiş) şeklinde sıralanıyor. İşverenlerin açık işlerinde kadın işgücü tercihinde bulundukları açık iş sayısı en fazla olan meslek ise kayısı işleme ve paketleme işçisi mesleği. Açık işlerde erkek işgücü tercihinin olduğu ve açık iş sayısının en fazla olduğu meslek düz dikiş makineci.