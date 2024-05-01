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Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde seyir halinde olan çay yüklü bir tır devrildi.

Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı mask
Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı
Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde seyir halinde olan çay yüklü bir TIR devrildi.

Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

İddialara göre, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada sürücü ağır yaralandı. Devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Çay yüklü TIR devrildi: 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Gürpınar, trafik kazası, Van-Başkale karayolu, Zernek Barajı, Trafik, kaza, Ulaşım, yaralı

01 May 2024 - 20:46 - Gündem

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