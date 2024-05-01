Şanlıurfa’dan çalınan motosiklet Çelikhan’da bulundu

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri rutin devriye görevlerini yerine getirirken, Cami Mahallesi'nde park halinde bulunan plakasız bir motosikleti şüpheli buldu.

Yapılan sorgulamada motosikletin çalıntı olduğu belirlendi ve Şanlıurfa'da kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Şimdi, motosikletin sahibine iade edilmesi için gerekli adli süreç başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı