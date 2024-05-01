Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi

Adıyaman’da kısa süreli etkili olan sağanak yağmurda sokak ve caddeler göle döndü.

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren yağmurdan dolayı kent merkezindeki bazı sokak ve caddeler göle döndü. Trafikteki sürücüler ve yayalar oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı