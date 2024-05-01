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Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi

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Adıyaman’da kısa süreli etkili olan sağanak yağmurda sokak ve caddeler göle döndü.

Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi mask
Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi
Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi
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Adıyaman’da kısa süreli etkili olan sağanak yağmurda sokak ve caddeler göle döndü.

Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi

Öğle saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat süren yağmurdan dolayı kent merkezindeki bazı sokak ve caddeler göle döndü. Trafikteki sürücüler ve yayalar oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Adıyaman'da sağanak yağmur sokakları göl haline getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, sağanak yağmur, Yağış, yağmur, Trafik, sokak

01 May 2024 - 20:35 - Yaşam

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