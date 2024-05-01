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Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor

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Kahramanmaraş, Afşin ilçesinde Binboğa Dağları'nda, 2950 metre yükseklikten çiriş toplayan Cuma Dal, "Biz çirişleri katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halka sunuyoruz" diyor.

Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor mask
Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor
Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor
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Kahramanmaraş, Afşin ilçesinde Binboğa Dağları'nda, 2950 metre yükseklikten çiriş toplayan Cuma Dal,

"Biz çirişleri katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halka sunuyoruz"

diyor.

Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor

Çirişin sağlık faydalarını anlatan Dal,

"Afşin'de Binboğa Dağları'nda bulunan çiriş, özellikle şeker hastalığı ve kabızlık gibi sorunlara iyi geliyor. Ayrıca çiriş böreği de yapılarak tercih ediliyor. Satış fiyatı 50 lira olan çiriş, bu yıl talep görüyor. Müşterilerimizi bekliyoruz."
Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak geçimini sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kahramanmaraş, Afşin, Binboğa Dağları, çiriş, Cuma Dal, sağlık, şeker hastalığı

01 May 2024 - 20:31 - Yaşam

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