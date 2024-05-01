"Karpuzdan reçel mi olur?" demeyin! Tam bir şifa deposu

Yaz aylarında en serinletici lezzet olan karpuz birçok şekilde değerlendirilebiliyor. Karpuzun iç kısmı yenildikten sonra çoğu zaman kabuğu artık olarak görülse de C vitamini, magnezyum ve potasyum gibi lif öğelerinin birçoğunu içinde barındırıyor. Bu yüzden karpuz kabuğuyla yapılan reçel damakları şenlendirerek sağlıklı bir ürün ortaya çıkarıyor.

Birçok reçel çeşitleri kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Vazgeçilmez lezzetler arasına şimdi de karpuz reçeli yerini alıyor. Oysa bu reçel çeşidi hem çok kolay hem de çok lezzetli yöntemlerle faydalarından yararlanılırken bir yandan da kış mevsiminde yazın tadını yaşatıyor. Karpuz kabuğu reçelini merak edenler için detaylar haberimizde.

KARPUZ KABUĞU REÇELİNDE GEREKLİ MALZEMELER

4 dilim karpuz kabukları, 4 su bardağı su, 4 su bardağı şeker, 8-9 adet karanfil, 1 kaşık karbonat 1 adet limon suyu malzemeleriyle hazırlanan karpuz kabuğu reçeli, kahvaltı sofralarına değişik görüntü ve lezzet sunuyor.

KARPUZ KABUĞU REÇELİNİN YAPILIŞI

Karpuz kabuğundan lezzetli bir reçel yapmak için takip etmeniz gereken sıralama şu şekilde:

Önce karpuz kabuğunun iç kısmındaki beyaz yeri alıp kabın içine küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız karpuz kabuklarının üzerine 1 kaşık karbonat ekleyin. Daha sonra karpuz kabuklarını geçecek kadar su ilave edin ve bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün karpuz kabuklarını iyice yıkayarak tencereye alın.

Karpuz kabuklarını geçecek kadar su ilave edin. Kaynamaya başlayınca suyunu süzüp ikinci kez tekrarlayın. Başka bir tencereye su, şeker, limon suyu ve karanfili ekleyerek şerbeti hazırlıyoruz. Şerbet koyulaşmaya başladığında haşlayan karpuz kabuklarını şerbete ilave edin. Kısık ateşte kıvamını alana kadar pişirin. En son soğumaya bırakın. Karpuz kabuğu reçeli soğuduktan sonra sofraların gözdesi olmaya hazır hale geliyor.