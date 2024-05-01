Elazığ’da ŞAP’a geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda, kulak küpesi bulunmayan veya ŞAP hastalığı riski olabileceği tespit edilen 22 büyükbaş hayvan durduruldu.

İstasyon, Türkiye'nin ikinci Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu olarak 1 Nisan'da faaliyete geçmişti ve sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Günün her saati faaliyette olan istasyonda hayvanların kayıtlı ve sağlıklı olup olmadığı, veteriner sağlık raporu alınıp alınmadığı ve aşı durumları kontrol ediliyor. Bu çerçevede, Muş'tan Kırıkkale'ye doğru seyreden bir tırda bulunan 22 büyükbaş hayvanın eksik evrak ve küpeleri tespit edildi.

Ayrıca, istasyondaki veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede hayvanların bir kısmında ŞAP aşılarının yapılmadığı belirlendi. Bu nedenle hayvanlar kesime gönderilirken, hem hayvan sahibine hem de araç sahibine idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı