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Motosikletteki iki kişi kazanın şiddetiyle yerde sürüklendi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, H.B. (34) idaresindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K. (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosikletteki iki kişi kazanın şiddetiyle yerde sürüklendi mask
Motosikletteki iki kişi kazanın şiddetiyle yerde sürüklendi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, H.B. (34) idaresindeki 01 HY 912 plakalı otomobil ile F.K. (43) yönetimindeki 33 AIM 107 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosikletteki iki kişi kazanın şiddetiyle yerde sürüklendi

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.K. ve motosiklette bulunan A.B.'nin yerde sürüklenme anları görüntülendi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletteki iki kişi kazanın şiddetiyle yerde sürüklendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 20:09 - Asayiş

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