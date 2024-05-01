3 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. (30) isimli şüpheli, polis operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Şahsın üç ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı