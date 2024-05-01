- Gündem

3 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

3 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

3 farklı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.K. (30) isimli şüpheli, polis operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. Şahsın üç ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, hırsızlık olayı, Polis, hırsızlık, Tutuklama, operasyon, Şüpheli

01 May 2024 - 20:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL