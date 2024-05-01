Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gücük köyü tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.
Kazada sürücü N.I. ile birlikte D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.