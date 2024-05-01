Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gücük köyü tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Kazada sürücü N.I. ile birlikte D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı