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Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gücük köyü tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı mask
Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı
Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Gücük köyü tren istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek şarampole uçtu.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Kazada sürücü N.I. ile birlikte D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Sivas, Şarkışla, Gücük köyü, Tren istasyonu, kaza, trafik kazası, yağmur, yaralı, sağlık, Otomobil

01 May 2024 - 20:02 - Gündem

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