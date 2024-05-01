Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın merkezinde Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.A. idaresindeki 06 BY 4808 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptığı bildirildi.
Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.