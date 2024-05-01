Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'ın merkezinde Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde meydana gelen kazada, H.A. idaresindeki 06 BY 4808 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarptığı bildirildi.

Kazada, araçta bulunan 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı