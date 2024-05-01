Yavru sincapları süt ile besleyen ailenin sevgi dolu anları

Hakkari'de yaşayan bir aile, yavru sincaplarına gösterdikleri şefkatle dikkat çekiyor. Bu sevgi dolu anlar, Vali Ali Çelik'in de dikkatini çekti ve büyük destek gördü.
Sosyal medyada paylaşılan videoya yorum yapan Vali Çelik,
"Merhamet ve şefkat, tüm canlıları birleştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar"
dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.