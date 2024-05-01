- Yaşam

Yavru sincapları süt ile besleyen ailenin sevgi dolu anları

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Hakkari'de yaşayan bir aile, yavru sincaplarına gösterdikleri şefkatle dikkat çekiyor. Bu sevgi dolu anlar, Vali Ali Çelik'in de dikkatini çekti ve büyük destek gördü.

Yavru sincapları süt ile besleyen ailenin sevgi dolu anları mask
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Hakkari'de yaşayan bir aile, yavru sincaplarına gösterdikleri şefkatle dikkat çekiyor. Bu sevgi dolu anlar, Vali Ali Çelik'in de dikkatini çekti ve büyük destek gördü.

Yavru sincapları süt ile besleyen ailenin sevgi dolu anları

Sosyal medyada paylaşılan videoya yorum yapan Vali Çelik,

"Merhamet ve şefkat, tüm canlıları birleştirir. İyi ki varsınız, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 19:55 - Yaşam

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