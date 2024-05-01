01 May 2024 - 19:55 - Yaşam

Yavru sincapları süt ile besleyen ailenin sevgi dolu anları

Hakkari'de yaşayan bir aile, yavru sincaplarına gösterdikleri şefkatle dikkat çekiyor. Bu sevgi dolu anlar, Vali Ali Çelik'in de dikkatini çekti ve büyük destek gördü.