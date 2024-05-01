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Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu

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Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Dadaş köyü Ağılı mezrasında sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, ailesinin arama çabalarının sonuç vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu mask
Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Dadaş köyü Ağılı mezrasında sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, ailesinin arama çabalarının sonuç vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Silvan ve Kulp Belediyeleri arama-kurtarma ekipleri, Silvan Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı iz takip köpeği ve çok sayıda vatandaş seferber oldu.

Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından, ekipler kaybolan çocuğa ulaştı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin yapılmasının ardından S.Y., ailesine teslim edildi. Olay, çocuğun sağlık durumu ve ailesinin duygusal rahatlamasıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 19:51 - Asayiş

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