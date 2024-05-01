Kaybolan özel gereksinimli çocuk, 6 saat sonra bulundu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Dadaş köyü Ağılı mezrasında sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki özel gereksinimli çocuk, ailesinin arama çabalarının sonuç vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Silvan ve Kulp Belediyeleri arama-kurtarma ekipleri, Silvan Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı iz takip köpeği ve çok sayıda vatandaş seferber oldu.

Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından, ekipler kaybolan çocuğa ulaştı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin yapılmasının ardından S.Y., ailesine teslim edildi. Olay, çocuğun sağlık durumu ve ailesinin duygusal rahatlamasıyla son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı