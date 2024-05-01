Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Elazığ'ın Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasındaki çatışmada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Olayın, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden tartışmaya dönüştüğü bildirildi. Kavganın şiddetlenmesiyle bir grup silahını ateşledi ve kurşunlardan biri, o sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı