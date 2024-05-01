Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Elazığ'ın Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasındaki çatışmada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.
Olayın, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden tartışmaya dönüştüğü bildirildi. Kavganın şiddetlenmesiyle bir grup silahını ateşledi ve kurşunlardan biri, o sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.