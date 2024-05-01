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Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

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Elazığ'ın Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasındaki çatışmada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı mask
Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı
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Elazığ'ın Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, iki grup arasındaki çatışmada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Olayın, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden tartışmaya dönüştüğü bildirildi. Kavganın şiddetlenmesiyle bir grup silahını ateşledi ve kurşunlardan biri, o sırada yoldan geçmekte olan bir kadına isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da silahlı kavgada yoldan geçen kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 May 2024 - 19:48 - Asayiş

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