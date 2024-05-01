- Asayiş

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen acı olayda köpek sürüsünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 72 yaşındaki Şerife Arısan, son yolculuğuna uğurlandı.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen acı olayda köpek sürüsünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 72 yaşındaki Şerife Arısan, son yolculuğuna uğurlandı.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Sabahın erken saatlerinde tarlasında çalışmak için evinden ayrılan Arısan, M.K.’ye ait soğan tarlasında başak toplarken köpeklerin saldırısına maruz kaldı ve yaşamını yitirdi.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından Arısan’ın cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Altı çocuk annesi olan Şerife Arısan'ın cenazesi, Ayvalı köyündeki mezarlıkta düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Arısan’ın yakınları, büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Bu üzücü olay, köy halkını derin bir üzüntüye boğarken, yetkililerin konuyla ilgili gerekli önlemleri alması ve benzer acıların yaşanmaması için gereken adımları atması bekleniyor. Şerife Arısan'ın anısına köyde ve çevresinde yapılabilecek çalışmalarla benzer trajik vakaların önüne geçilmesi umuluyor.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adana, İmamoğlu, Köpek, saldırı, vefat, Adana Adli Tıp Kurumu morgu, otopsi, Şerife Arısan, köy

01 May 2024 - 19:41 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL