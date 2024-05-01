Köpek saldırısında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen acı olayda köpek sürüsünün saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 72 yaşındaki Şerife Arısan, son yolculuğuna uğurlandı.

Sabahın erken saatlerinde tarlasında çalışmak için evinden ayrılan Arısan, M.K.’ye ait soğan tarlasında başak toplarken köpeklerin saldırısına maruz kaldı ve yaşamını yitirdi.

Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından Arısan’ın cansız bedeni, ailesine teslim edildi. Altı çocuk annesi olan Şerife Arısan'ın cenazesi, Ayvalı köyündeki mezarlıkta düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Arısan’ın yakınları, büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu.

Bu üzücü olay, köy halkını derin bir üzüntüye boğarken, yetkililerin konuyla ilgili gerekli önlemleri alması ve benzer acıların yaşanmaması için gereken adımları atması bekleniyor. Şerife Arısan'ın anısına köyde ve çevresinde yapılabilecek çalışmalarla benzer trajik vakaların önüne geçilmesi umuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı