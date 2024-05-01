Gaziantep’te Nizip Nurdağı Şahinbey Şehitkamil etkilenecek

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Kefarşıh Yolu, İstasyon bölgelerine,
Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Güder bölgesine,
Yarın 13.00-11.30 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Kayalar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nurdağı ilçesine bağlı Nogaylar bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı İlköğretim Okulu, 126151 Nolu, Okul, Öz Yolu, Belen, Burç Yolu, 126600 Nolu, Ravanda, 126129 Nolu, 126157 Nolu, 126159 Nolu, 126158 Nolu, 126125 Nolu, 126108 Nolu, 126126 Nolu, Gaziantep Yolu, 126156 Nolu, 126173 Nolu, 126213 Nolu, 126154 Nolu, 120300 Nolu, 120005 Nolu, 120007 Nolu, 120001 Nolu, 120003 Nolu, 120006 Nolu, 120004 Nolu, 120002 Nolu, Kubilay, Çetin Alp bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı Gedik Yolu, Cuma, Türkhan, Kert Ali, Nacaroğlu, Cennet, Tutlu Kuyu, 129003 Nolu, Er, Bayrak, Özoğlu, Ünlü, Şöhmeli Oğlu, Kardeşler, Tekin, Bahçeli, Kanarya, 129008 Nolu, Hacı Ökkeş, İkizoğlu, Karaseki, 129002 Nolu, 195168 Nolu, 195147 Nolu, 195144 Nolu, 195165 Nolu, 195023 Nolu, 138010 Nolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı Budak Yolu, 138004 Nolu, 138007 Nolu, 138001 Nolu, 138002 Nolu, 138005 Nolu, 138006 Nolu, 138003 Nolu, 138014 Nolu, 138011 Nolu, Yamaçtepe Yolu, 138008 Nolu, Lebenci, 121120 Nolu, 121300 Nolu, 137018 Nolu, 137001 Nolu, 121074 Nolu, 137002 Nolu, 137005 Nolu, 137004 Nolu, 137400 Nolu, Yamaçtepe, Yeşilpınar, Cumhuriyet, Dere Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı 147142 Nolu, 147349, 147153 Nolu, 147100 Nolu, 147384, 147149 Nolu bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-15.00 arasında Şahinbey ilçesine bağlı 66080 Nolu, Fikri Paşa, 66078 Nolu, 66110 Nolu, 66109 Nolu, 66066 Nolu, 97110 Nolu, 97122 Nolu, 97145 Nolu bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.