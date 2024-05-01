01 May 2024 - 17:45 - Gündem

Gaziantep’te Nizip Nurdağı Şahinbey Şehitkamil etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…