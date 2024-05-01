Hatay’da yarın ve 3 Mayıs’ta geniş çaplı yaşanacak

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Antakya-Altınözü 3 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı 1.Kümeevler, 2.Küme Evler, Merkez 5, Arpatepe, E5 Karayolu, Birinci, Atatürk, Atatürk 22, E-5 Karayolu 42, Yurt, E5 Karayolu 4, E5 Karayolu 2 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Belen ilçesine bağlı Nergizlik, 2600., 3109, 3118, 3110, Müftüler, 3115 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Ardıç, 75.Yıl, Abdullah, Bahar, Bedir, Bedir (Subaşı), Doğan, Filiz, Hürriyet, Karyeli, Namık Kemal, Onur, Seval, Uğur Mumcu, Yeşiltepe, Çiftlik, Ördek, İnönü, Ezgi, Çınar, Kartal, Yasemin, Aşık Veysel, Meltem, Yamaç, Atatürk, Bayar, Bilgin, Defne, Karanfil, Saray, Zambak, Çayır, Mansur, Akasya, Zafer, Ahmet Arif, Pir Sultan Abdal, Atahan, Kadife, Reyhan, Tomurcuk, Güler, Yaprak, Mercan bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Başak, Nazım Hikmet, Yağmur, Türbe, Cumhuriyet, Sarmaşık, Fuat Bilgin, 2314., 2366., 2367., 2356., 2419., Aşık Veysel 1, Akasya 2, Ardıç 2, Abdullah Can Cömert, Atatürk 3, Bahar 2, Cumhuriyet 3, Erikli, Elmas 1, Gonca 2, Güldoğan, Hürriyet 2, Karanfil 2, Mansur 1, Leylak, Meltem 1, Mezarlık 1, Mercan 1, Nazım Hikmet 3, Onur 1, Reyhan 1, Samandağ Yolu, Saray 1, Sedir bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Turunç, Sümbül 1, Uğur Mumcu 4, Yamaç 1, Yaprak 1, Zambak 2, Çamlık 1, Çevre Yolu, 2304., 2305., 2307., 2308., 2306., 2310., 2312., 2321., 2339., 2341., 2342., 2347., 2353., 2351., 2354., 2360., 2369., 2381., 2382., 2385., 2386., 2407., 2389., 2412., 2415., 2413., 2429., 2436., 2437., 2443., 2444., Çınar 2, İnönü 5, 2534., 2302. bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Çamlı, Yeşiltepe, Eski Adana Yolu, Soylular 1, Tayyar, Ahmet Sade, Soylular 2, 1470., Ömerçeler, İsmail Sade, Atatürk 6, 1393., Kıratlı, Cocoğlu, Taş, Atatürk 8, Kocahacı, Keskin, Bilgin, Metin Uzun, Atatürk 4, Atatürk (Hürriyet), Yapça, Keskin (Hürriyet), Bahri Tekin, 19 Evler, 1538., Osman Dönmezer, İnce, Yavuz Selim (Hürriyet), Cami 1, Dönmezer, Sade, Şehit Kerim Kök, Baykuş bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine İlter, Kısalar 1, Taşpınar, E-5 Karayolu, Soylular, 1460., Tekin, Mevlana 6, Gazi 2, Dağlılar, Gökali, Olgun, Mevlana 2, Say, Daner, Durgun, 1 Nolu Yurt, Öztekin, Güven 2, 1540., Beyler 1, Kısalar, Filikçiler, Atatürk, Yavuz Selim, Siteler bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Yüksel, Türkmen, Şehit Osman Temur, Santral, Örencik Yolu 1, Kurban Yurdu, Keçeli Yolu 1, Keçeli Yolu, Edikli, Dokuz, Değirmen, Dedetoksoy, Ak, 3 Nolu Çıkmaz, 22 Nolu, 1 Nolu bölgelerine,
Yarın 09.15-17.15 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Gökler, Fevzi Çakmak 1, Dr Bahadır Amaç, Dokuz, Çelebi, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı Çamlı, Yeşiltepe, Eski Adana Yolu, Soylular 1, Tayyar, Ahmet Sade, Soylular 2, 1470., Ömerçeler, İsmail Sade, Atatürk 6, 1393., Kıratlı, Cocoğlu, Taş, Atatürk 8, Kocahacı, Keskin, Bilgin, Metin Uzun, Atatürk 4, Atatürk (Hürriyet), Yapça, Keskin (Hürriyet), Bahri Tekin, 19 Evler, 1538., Osman Dönmezer, İnce, Yavuz Selim (Hürriyet), Cami 1, Dönmezer, Sade, Şehit Kerim Kök, Baykuş bölgelerine,
Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Erzin ilçesine bağlı İlter, Kısalar 1, Taşpınar, E-5 Karayolu, Soylular, 1460., Tekin, Mevlana 6, Gazi 2, Dağlılar, Gökali, Olgun, Mevlana 2, Say, Daner, Durgun, 1 Nolu Yurt, Öztekin, Güven 2, 1540., Beyler 1, Kısalar, Filikçiler, Atatürk, Yavuz Selim, Siteler bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı 191., 192., 194. bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Azgınlık 1, 7163., 7167., 7182., 7178., 7174., 7173., 7171., 7177., 7176., 7179., 7162., Karasüleymanlı 4, Aşağı, 7169., 7151., Yukarı, Azgınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Şehit İbiş Oğul, Adnan Menderes, Atatürk 13, Mehmet Akif 1, İmam Hatip, Kappınar, Ergenekon Eğe, Kurtuluş 11, Kurtuluş 7, Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı 1, Aşağıpulluyazı 14, Aşağıpulluyazı 16, Aşağıpulluyazı 6, Aşağıpulluyazı 8, Aşağıpulluyazı 3, Aşağıpulluyazı 4, Aşağıpulluyazı 2, Aşağıpulluyazı 17, Aşağıpulluyazı 7, Aşağıpulluyazı 5, Yayla, Çabala, Kekeç, Ayvacık, Yayla 3, Yayla 5, Çabala 1 bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Karatepe, Gürışık, Halakalı Göl, Kuspınar, Kızılçat, Kızılçat 4, Kulaç, Ermeles, Yanıkdam, Kulaç 4, Kulaç 3, Yanıkdam 3, Kulaç 1, Alven, Sapanlı, Yalaz, Sapanlı 1, Sapanlı 2, Yalaz 2, Alven 1, Yalaz 6, Arfalı, Yukarıpulluyazı, Görentaş, Görentaş 17, Görentaş 2, Görentaş 1, Görentaş 5, Görentaş 110, Görentaş 8, Görentaş 120, Görentaş 6, Güveççi, Ceylan Çiftliği, Kayrak, Güveççi 2, Kayrak 2, Kayrak 1, Güveççi 1, Güveççi 5, Güveççi 3, Uluyol, Uluyol 1, Uluyol 7, Uluyol 2, Uluyol 4 bölgelerine”
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Kanlıca, Merkez 6, Karaçalı, Yeni 11, Mobilyacılar Sitesi, Karaçalı 2, Yeni 2, Merkez 8, Karaçalı 3, Merkez 3, Karaçalı 1, Yeni 5, Merkez 32, Merkez 14, Merkez 31, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Karaçalı 5, Akcurun, Akcurun 2, Akcurun 14, Akcurun 24, Akcurun 13, Akcurun 40, Akcurun 12, Akcurun 30, Akcurun 20, Akcurun 16, Akcurun 9, Akcurun 23, Akcurun 19, Akcurun 15, Bitiren, Bitiren 1 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Bitiren 11, Bitiren 13, Bitiren 7, Bitiren 4, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 5, Bitiren 6, Yukarı, Körpınar, Tilkicik, Aşağı, Aşağı 5, Aşağı 7, Yukarı. 1, Aşağı 4, Aşağı 6, İstiklal 17, Aksaray, Cumhuriyet, Gökçegöz, Aksaray 12, Aksaray 4, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 9, Aksaray 2, Aksaray 7, Aksaray 6, Merkez 4, Emirsultan, Özkanlar, Emirsultan 1, 5936., Özkanlar 2, Merkez 33 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Altınözü ilçesine bağlı Merkez 28, 1. Meydan, 3. Meydan, Ayyıldız, Ayyıldız 26, Ayyıldız 9, Ayyıldız 25, Ayyıldız 11, Ayyıldız 21, Ayyıldız 20, Ayyıldız 15, Okul-, 1. Okul, Ayyıldız 17, Ayyıldız 16, Defne 10, Meydan, Ayyıldız 7, Ayyıldız 8, Ayyıldız 10, Ayyıldız 23, Ayyıldız 12, Ayyıldız 13, Ayyıldız 14, Ayyıldız 18, Kozluca Yolu, 5753., Defne 2, 5752., Ayyıldız 5, 5751., Defne 3, Tanışma 5, 2. Meydan 1, Ayyıldız 2, Ayyıldız 4, Ayyıldız 28, Atayurdu, Atayurdu 2, Atayurdu 3 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı 1.Kümeevler, 2.Küme Evler, Merkez 5, Arpatepe, E5 Karayolu, Birinci, Atatürk, Atatürk 22, E-5 Karayolu 42, Yurt, E5 Karayolu 4, E5 Karayolu 2 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı 2311., Çevre Yolu, E5 Karayolu, Eski İskenderun Yolu 1, Uğur Mumcu, 191., 197., Dikmece Kuyucak, 208., 202., 160., Çilek 1, 105.Yeni, 162., Ziyaret 2, Dikmece, Cemali Sanayi Sitesi 1., Cemali Sanayi Sitesi 3., Kuyucak Keskinler, Ziyaret 1, Kuyucak Keskinler 3, Ziyaret 15, Ziyaret 5, Ziyaret 10, Ziyaret 6, Ziyaret 4, Ziyaret 14 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-15.30 arasında Antakya ilçesine bağlı Atatürk 62, Gündüz 4, C Çıkmaz, D Çıkmaz, E Çıkmazı, Atatürk 9, Asi 2, Yasemin 4, Duygu 1, Onur 2, Uğur Mumcu 9, Taşkıran, Deniz 3, Kadife, Bahçe, Akasya 5, Asma, Paşalar, Aydınlık 1, Merve, Fulya 1, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan 1, Çiçek 5, İstiklal 16, Demet, Suphi Akar, Atatürk 65, Vali Utku Acun, Gümüş 1, Zafer 1, İnönü 17, Yaprak 3, Ceviz, Yiğiterler, Antakya-Reyhanlı, Kayarlar bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-15.30 arasında Antakya ilçesine bağlı Nergiz 8, Menekşe 3, Mehmet Arslan, Yayla, Perçemli, Irmak, Mustafa Kemal 3, Zümrüt 2, Ozan, Ece, Ali Deyyup, Fatih 13, Karlı, Narin 1, Zeynep, Serkan, Hayal, Huzur 3, Nursel, Saylan, İstiklal 4, 2113., Maşuklu 2, Yayla 2, Kayarlar 2, Yiğiterler 1, Yiğiterler 3, 2104., Taşkıran 1, Yiğiterler 2, Menekşe 2, 2109, Serkan 1, Maşuklu 1, İstiklal 9, Egemenlik 1, İstiklal 10, İnönü 5, Yayla 1, Asi 8, İnönü 7 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı Kanlıca, Merkez 6, Karaçalı, Yeni 11, Mobilyacılar Sitesi, Karaçalı 2, Yeni 2, Merkez 8, Karaçalı 3, Merkez 3, Karaçalı 1, Yeni 5, Merkez 32, Merkez 14, Merkez 31, Merkez 15, Merkez 29, Merkez 16, Karaçalı 5, Akcurun, Akcurun 2, Akcurun 14, Akcurun 24, Akcurun 13, Akcurun 40, Akcurun 12, Akcurun 30, Akcurun 20, Akcurun 16, Akcurun 9, Akcurun 23, Akcurun 19, Akcurun 15, Bitiren, Bitiren 1 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı Bitiren 11, Bitiren 13, Bitiren 7, Bitiren 4, Bitiren 9, Bitiren 17, Bitiren 5, Bitiren 6, Yukarı, Körpınar, Tilkicik, Aşağı, Aşağı 5, Aşağı 7, Yukarı. 1, Aşağı 4, Aşağı 6, İstiklal 17, Aksaray, Cumhuriyet, Gökçegöz, Aksaray 12, Aksaray 4, Cumhuriyet 14, Aksaray 5, Aksaray 9, Aksaray 2, Aksaray 7, Aksaray 6, Merkez 4, Emirsultan, Özkanlar, Emirsultan 1, 5936., Özkanlar 2, Merkez 33, Merkez 28 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Antakya ilçesine bağlı 1. Meydan, 3. Meydan, Ayyıldız, Ayyıldız 26, Ayyıldız 9, Ayyıldız 25, Ayyıldız 11, Ayyıldız 21, Ayyıldız 20, Ayyıldız 15, Okul-, 1. Okul, Ayyıldız 17, Ayyıldız 16, Defne 10, Meydan, Ayyıldız 7, Ayyıldız 8, Ayyıldız 10, Ayyıldız 23, Ayyıldız 12, Ayyıldız 13, Ayyıldız 14, Ayyıldız 18, Kozluca Yolu, 5753., Defne 2, 5752., Ayyıldız 5, 5751., Defne 3, Tanışma 5, 2. Meydan 1, Ayyıldız 2, Ayyıldız 4, Ayyıldız 28, Atayurdu, Atayurdu 2, Atayurdu 3 bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.30-17.30 arasında Belen ilçesine bağlı Maraşal Çakmak, Kurtuluş, Havran Özden, Kayalık, Mustafa Seydi Evren, Kayalık, Nural, Kanatlı, Cevizli, Ş.Uz.Ç.Mevlüt Küçük, Zafer, Maraşal Çakmak, Kurtuluş, Gedik bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.30 arasında Erzin ilçesine bağlı 1853, Gökgöl bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Sedef, 2106, Küme Evler 1, Gül 1, 2103, Neşe, Antakya, Antakya (İmece), Çakmak, Aydın, Alparslan, Çamlık, Yörük, Şehit Ömer Küçük 1, Antakya Çevre Yolu 1, Şehit Ömer Küçük 2, Çevre Yolu, Şehit Ömer Küçük, Topboğazı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Şehit Ramazan, Atatürk 11, Cumhuriyet 2, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş)-, Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevkii, Kuyubaşı, Pınar 4, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık 3, Yetişkin, İnci, Kışlak 16, Cumhuriyet 1, Kışlak 21, Kışlak 11 bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Atatürk 14, Kışlak 8, Yetişkin 1, Pınar 3, Kışlak 10, Kışlak 2, Yeni Camii 1, Kışlak 1., Kışlak 6, Kışlak 5, İnci 1, Kışlak 3, Mezarlık 11, Yeni Camii 2, Kışlak 14, Yeni Camii 3, Kışlak 1, Arslanyazı, Ayışığı, Hisarcık, Hisarcık 9, Hisarcık 10, Hisarcık 2, Hisarcık 7, Hisarcık 8, Hisarcık 6, Hisarcık 5 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
https://online.toroslaredas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.