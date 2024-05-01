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Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Batman’da ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Batman’da ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı mask
Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı
Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Dereköy, Kocanlar Mezra, Ziyaret, Köprübaşı, Cevizli, Yeniköy, Kavaklı bölgelerine,

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Hamam, komando, beşevler, tepecik(merkez), bahçeli, pınarbaşı, karşıyaka, bekirhan yenidoğan, üzümlü, başeymez, karpuzlu, samanyolu, dövecik, islambey, 75. Yıl, akağaç, yankılı, Ulucanlar bölgelerine,

Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Barıştepe, Yolağzı, Kışlak, Kelan, Akbaş, Bağözü, Akarca, Muratlı, Ardıçlı, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Seyrantepe, Atlıhan, Yolağzı, Bağözü bölgelerine,            

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Çavuşbayırı, Sütlüce, Sapanlı, Güvercinlik, Çakıllı, Yağlıca, Başarı, Mezelkan, Alıçlı, İnpınar, Kuşçukuru, Doğankavak, Bilek, Nurettin, Yeni, Cumhuriyet bölgelerine,

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

Yarın 09.00-06.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Selamet, Yeşilöz, Demirlipınar, Bıçakçı, Yüksektepe, Ballıtepe, Tilmerc, Gültepe, Yenişehir, Kuyubaşı, Kolbaşı, Gap bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

FEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre Tunceli’de:

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Günlüce Köyü, Çevrecik Köyü, Merkez Mahallesi bölgelerine,

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Atlantı Köyü, Anbar Köyü, Sinan Köyü Atlanttı Mz Mezra, İsmet İnönü Osb Mahallesi, Güleç Köyü, İsmet İnönü Mahallesi, Büyükyurt Köyü, Gökçek Köyü, Demirce Köyü bölgelerine,

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

Yarın 12.00-15.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Yazgeldi Köyü bölgesine,

Yarın 15.00-17.00 saatleri arasında Nazımiye ilçesine bağlı Merkez Mahallesi bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Batman’da 5 Tunceli’de 2 bölge uyarıldı

 

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01 May 2024 - 17:10 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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