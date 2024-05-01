1 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necmettin Alkan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sayime Akdağ’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Çanak’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Necmettin Türkol’un taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
62 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feraha Karacagil’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Seydi Çolak’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Dalhançer’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selahattin Şengül’ün taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Özer’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Güz Sokak, Serhat Sitesi, C Blok, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yüksel İstenci’nin taziye adresi: Taziye verilmeyecek,
85 yaşında vefat eden ve Tohma Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Emine Demirtaş’ın taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt,
96 yaşında vefat eden ve Tepecik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Nesibe Çoban’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Hadice Hayırlı’nın taziye adresi: Battalgazi, Malatya,
86 yaşında vefat eden ve Taşdelen Mahallesi Arapgir Mezarlığına defnedilen Pamuk Kaya’nın taziye adresi: Taşdelen Mahallesi, Arapgir,
86 yaşında vefat eden ve Keban Elazığ Mezarlığına defnedilen Tahir Selçuk’un taziye adresi: Keban Elazığ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.