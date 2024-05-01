Tüfenkci o sorunları İçişleri Bakanına iletti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Gerçekleşen görüşme ile ilgili açıklamada bulunan Tüfenci, deprem sonrası çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek,

“Pütürge Belediye Başkanımız Mikail Sülük ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek depremde en fazla zarar gören illerden biri olan Malatya’mızın sorunlarını ilettik”

dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmelerde bakanlık ve belediye onayıyla güçlendirme kararı çıkmış orta hasarlı binaların kredi kullanımına yönelik sorunun çözümü, merkez kırsal mahallelerindeki hak sahiplerinin toplu konuttan yana tercihte bulunması durumuyla ilgili sorunun çözümü, esnafın konteyner talebi ve Pütürge kırsaldaki hak sahiplerinin durumu, başlıklı konuları görüştü.

“BAKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkürlerini sunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,

“Malatya’mızı deprem sonrası devletimizin hızlı ve kararlı adımlarıyla, karakteristik yapısını koruyarak yeniden inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah sorunlarımız birer ikişer çözülecek. Konulara çözüm odaklı yaklaşıp gerekli talimatları veren Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum”

şeklinde konuştu.

Kaynak: Bülten