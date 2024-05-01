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Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek mask
Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek
Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek
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FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Köyü, Yeni Mahallesi, Yağmurpınar Köyü, Döşengi Mahallesi, Gelinpertek Köyü, Döşengi Mahallesi bölgelerine,

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi, Halime Pınar Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladere ilçesine bağlı Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii bölgelerine,

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi bölgesine,

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sütgölü Köyü Merkez Mevkii, Yeniköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

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01 May 2024 - 17:01 Bingöl- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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