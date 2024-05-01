Bingöl’de 6 ilçede saatler sürecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Köyü, Yeni Mahallesi, Yağmurpınar Köyü, Döşengi Mahallesi, Gelinpertek Köyü, Döşengi Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi, Halime Pınar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Yayladere ilçesine bağlı Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sütgölü Köyü Merkez Mevkii, Yeniköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.