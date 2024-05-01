Elazığ’da Keban Merkez Kovancılar etkilenecek

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Aşağıçakmak Köyü, Üçağaç Köyü Çırak Mezra, Güneytepe Köyü, Üçağaç Köyü Üçağaç(Merkez) Mevkii, Bademli Köyü Sino Mezrası Mezra, Bademli Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra, Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Yukarıçakmak Köyü Yukarıçakmak(Merkez), Kozluk Köyü Kozluk(Merkez) Mevkii, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Aktaş Mezra, Sağdıçlar Köyü Kırklar Mezrası Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Aslankaşı Köyü İbolar Mezra, Taşkesen Köyü, Taşkesen Köyü Mandere Mezrası Mezra, Büklümlü Köyü, Bademli Köyü Değirmen Mevkii, Sağdıçlar Köyü Orta Mezra Mezra, Sağdıçlar Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Üçağaç Köyü Mağara Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yedigöze Köyü Yedigöze, Kuyulu Köyü Kuyulu bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi, Saraybahçe Köyü, Karıncaköy Köyü, Şenova Köyü, Gökçedal Köyü Yanıkara Mezra, Payamlı Köyü, Soğukpınar Köyü Güler Mezra, Soğukpınar Köyü, Çakırkaş Köyü Yol Bükü Mevkii, Ekinözü Köyü, Ekinözü Köyü Esentepe Mezra, Yeşilköy Köyü, Köprüdere Köyü, Çakırkaş Köyü Hoşmat Mevkii, Çakırkaş Köyü Cumhuriyet Mevkii, Karıncaköy Köyü Piyazgül Mezra, İsmet Paşa Mahallesi, Bayramyazı Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Başyurt Köyü, Sağucak Köyü, Çayırdam Köyü, Kuşçu Köyü Deveci Yol Altı Mevkii, Gedikyurt Köyü, Kuşçu Köyü Yamac Yolu Yayla Evleri, Okçular Köyü, Karabörk Köyü, Soğukpınar Köyü Kamışlı Mezra, Demirci Köyü, Sarıbuğday Köyü, Karaman Köyü, Yukarıkanatlı Köyü, Aşağıkanatlı Köyü, Tabanözü Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Durmuşlar Köyü, Güllüce Köyü, Durmuşlar Köyü İncedal Mezra, Bahçecik Köyü, İsaağamezrası Köyü, Karasungur Köyü Kemaşlı Mezra, Karasungur Köyü, Aşağımirahmet Köyü, Yukarımirahmet Köyü, Köklüce Köyü, Aşağıdemirci Köyü, Yoncalıbayır Köyü, Yılbaşı Köyü, Göçmezler Köyü, Altınoluk Köyü, Kayalık Köyü, Yukarıdemirli Köyü bölgelerine,
Yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Ulupınar Köyü, Altıyaka Köyü Aşörgen Mezra, Bademli Köyü, Beydeğirmeni Köyü Melilan Mezra, Beydeğirmeni Köyü, Altıyaka Köyü Merkez Mevkii, Altıyaka Köyü Karşıyaka Mevkii, Altıyaka Köyü Dede Mezra, Akgömlek Köyü, Altınkürek Köyü Şüşan Mezra bölgelerine,
Yarın 12.00-16.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Altınkürek Köyü Şahverdiyen Mevkii, Altınkürek Köyü, Altınkürek Köyü Yukarı Mevkii, Altınkürek Köyü Derince Mezrası Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Hacımustafaköy Köyü Dursunlar Mezra, Hacımustafaköy Köyü Karakavak Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.