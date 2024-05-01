Mersin’de 7 ilçeye kesinti uyarsı yapıldı

Toroslar EDAŞ Mersin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kış, Kurtoğlu, Çiftlik, İncekeli, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Vaizoğlu, Ürkütür-, Sait, Lokmanhekim, Zafer 1, Sapandere, Fıratlar, Işık, Meydan, Atatürk-3 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Karahasanlar, Duddibi, Gökçeler, Kilisebükü, Otluca, Piladancık, Yeniyer bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Kanal, Mehmet Akif Ersoy, Davultepe, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Plaj, 45131, 45132, 45150, 45165, 45168, 45195, 45196, 45197, 45202, 45204, Arif Nihat Asya, Çaltana, Çamlık, Doğlu, Doğu Kanal, Hüsnü Taş, Söğütlüpınar, 46389, 46391, 46393, Batı Kanal, Fevzi Çakmak, Seymenli, Tece bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Yapıntı bölgesine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Merkez_1_1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Ören, Teknecik, Fanazlık, Hacıhamzalı Merkez bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Akdeniz ilçesine bağlı 5002, 5005, 5006, 5013, Çiftçiler, 5007, 5315, 5326, 5330, 5338, 5343, 5347, 5351, 5353, Gazi Mustafa Kemal, 117, 5306, 5307, 5337, 5345, Atatürk-4, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Küme Evler, Döner, Gülbahar, Hazine, Selen, Sera, Seçkin, Şıh İbrahim Hekim, Muştu, Serhat, Şirin, Dağlıoğlu, Dikbaş, Çılgın bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.30-17.00 arasında Anamur ilçesine bağlı Merkez_9 bölgesine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.30-17.00 arasında Erdemli ilçesine bağlı Atikler, Baba Kovdu, Gümüşler, Kaymakam İsmail Demirhan Stad, Söğütcük, Akıncılar_1, Aksay, Alpaslan, Atatürk_1, Azimli, Cumhuriyet_5, Çaylar, Dolamaç, Dr.Sadık Ahmet_1, Dumlupınar, Evliya Çelebi, İbrahim Kırış, İstiklal, Kale_5, Lamas, Limon, Malazgirt_1, Mehmet Akif_2, Mehmet Fikri Şimşek, Melek, Menekşe_2, Mevlana_1, Niyazi Yalçın, Piri Reis_2, Plevne_1, Yavuz Sultan Selim_1, Yılmaz_2, Dağlı, Mehmet Akif_1, Menderes bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 12.00-14.00 arasında Silifke ilçesine bağlı Kurtuluş_1, Bolacalıkoyuncu, Gülümpaşalı, 110_2, 112, 119_2, 211, 215_2, 290_1, 291_1, 293_2, 294_1, 296_1, 297_1, 298_1, 299_1, 302_1, 304_1, 305_1, 313_5, 319, Cami, Emin Dursun Kaya, Emin Kahya, Gülüm Paşalı-, Gülümpaşalı_1, Hacı Veli, Köyiçi, Kumandan, Kumandan/1, Sümbül, Uysal bölgelerine,
3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 arasında Tarsus ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Şht. Piy. Ast. Bşç Faruk Kaya, Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Mücahitler, Şeh. Polis Lütfi Can (3610.), Kasım Ekenler Blv., Sadık Eliyeşil, Çakmakoğlu, Dr.Devlet Bahçeli, Şht.Mesut Çiftci (4035), Şht.J.Bşçvş.Tahsin Kurt(4093), Şht.J.Er Yurdakul Alcan(4050), İstiklal, Şht.Kasım Karagedik(1330), Şht.Yolaç Boz(1326), Yavuz Sultan Selim bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.