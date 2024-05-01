“Ülkemiz lehine atılan her adımı destekliyoruz”

Türkiye’nin gelişmesine, ilerlemesine ve büyümesine katkı sunmak için ter akıtan işçi ve emekçilerin daha iyi şartlar altında çalışmalarını sağlamak için kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü birlik ve beraberlik için de kutlandığını ifade eden Engin, Memur-Sen olarak bu 1 Mayıs’ta yüz binlerce emekçi ile birlikte kutladıklarını söyledi.

“Emek, vicdan ve adalet için, daha iyi çalışma şartları, adil paylaşım, insan onuruna yaraşır ücret, emeğin, emekçinin, emeklinin sesi olmak için alanlarda olduk” diyen Engin,

“Sendikal özgürlüklerin artırılması, yasakların azaltılması için, yetkinin hukukunun korunduğu bir Toplu Sözleşme masası için, adil bir Kamu Görevlileri Hakem Kurulu için, 4688’i evrensel ilke ve normlara uygun hale getirmek için, ‘Güçlü memur güçlü Türkiye’nin inşası için alanlardaydık. Çalışma hayatındaki sadece sorunları değil aynı zamanda çözümleri de ortaya koymak için, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek için alanlardayız. Küresel sömürüye, savaşlara karşı çıkmak, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlumların yaşam hakkı başta olmak üzere, çalışma, eğitim gibi temel insanı haklardan yararlanabilmeleri için, mazlumların sesini tüm dünyaya duyurmak için alanlarda bir aradayız. Ülkemizdeki sendikal tekelci ve komünist ideolojik temelli sendikacılık anlayışına karşı Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının büyük fedakârlık ve gayretleri ile kurulan Memur-Sen ülkemizdeki sendikal anlayışı da değiştirdi”

şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZ LEHİNE YAPILANLARI DA HER ZAMAN DESTEKLEMİŞTİR”

Ülkenin lehine atılan her adımı desteklediklerini ifade eden Engin,

“Memur-Sen’in, sendikal faaliyetleri Marksist ideolojik kalıplarla sınırlayan sendikacılığın aksine, soğuk savaşın kutuplarından ve penceresinden bağımsız olarak ülkemizin toplumsal dinamiklerine uygun, tarihi ve dini mirasını sahiplenen, bu konuda hassasiyetlere malik, yerli ve milli bir sendikal örgütlenme olarak 1995 yılından beri hizmet vermektedir. Böylece, insanı ve toplumu sadece emek ve mülkiyet ilişkisine indirgeyen, medeniyetimizin getirdiği bütün değerleri ve uzlaşma kültürünü reddeden bir sendikal anlayış yerine, toplumumuzun maddi ve manevi değerlerini esas alan ve bu çerçevede kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumaya ve geliştirmeye çalışan sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir. Memur-Sen, kamu görevlilerinin yetkili konfederasyonu olarak Türkiye’nin birliği ve dirliği için mücadele etmeye devam ediyor. Emperyalizmin taşeronu terör örgütlerine karşı dimdik dururken, Türkiye’miz ve milletimiz lehine yapılanları da her zaman desteklemiştir. Bugün de; ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde, ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ için atılan adımları görüyor; savunma sanayiinden enerji politikalarına, Karadeniz gazından Nükleer enerjiye, yerli sanayiden ihracata ilişkin atılan adımlara kadar ülkemiz lehine atılan her adımı destekliyoruz”

diye konuştu.

“SABİT VE DAR GELİRLİLERİN ALIM GÜCÜ AZALMIŞTIR”

“Maalesef dünyadaki ekonomik dalgalanmalar ülkemizi de etkilemiştir” diyen Engin, şunları kaydetti:

“Fiyatların yükselmesi, kiraların fahiş derecede artması, fiyat istikrarsızlığı var olan sorunu daha da derinleştirmiştir. Sabit ve dar gelirlilerin alım gücü azalmıştır. Memur-Sen olarak fiyat istikrarını önemsiyor, emekçi için en büyük zammın düşük enflasyon ve fiyat istikrarı olduğuna inanıyoruz. Biz emek kesimi olarak; atılan adımları kıymetli buluyor, sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, Güçlü Türkiye ancak güçlü Memurla mümkün olacaktır diyor; ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’na ‘Emeğin gücü Türkiye’nin gücü’ anlayışıyla katkıda bulunacağımızı bir kez daha deklare ediyoruz. Bunun da ancak kamu görevlisinin ekonomik ve sosyal haklarının gelişmesiyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Memur-Sen olarak 29 Nisan’da gerçekleştirilen 13. Çalışma Meclisi toplantısına katıldık. Emekçilerin daha güçlü ve adil temsili için sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi, değişen sistem içerisinde emeğin daha korunaklı hale getirilmesi ve emeğin güçlendirilmesi adına bu tür toplantıları önemsiyoruz.”

“TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ KONULARI MASAYA TAŞIDIK”

Engin,

“13. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda başta Toplu Sözleşme sistematiğini belirleyen 4688 sayılı kanundaki eksikliklerin giderilmesi olmak üzere, 1. Dereceye yükselen kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin verilmesi, emekliler ile çalışanlar arasındaki makasın daraltılması, vergi adaletsizliğinin son bulması, koruyucu giyim yardımının önündeki engellerin kaldırılması ve Toplu Sözleşme İkramiyesi konuları masaya taşıdık ve çözüm önerilerimizi de sunduk, sorunların çözümünü her platformda dile getirmeye devam edeceğiz”

dedi.